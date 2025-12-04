Leichenfund bei Monreal „Ohne Kopf, ohne Hände, der reinste Horror“ Elvira Bell 04.12.2025, 15:12 Uhr

i Südlich von Monreal fand ein Passant am Freitag den Leichnam. Rico Rossival

Der Fund einer Frauenleiche bei Monreal hat manchen im Ort schockiert, andere beruhigen sich damit, dass der Fall im Kern wenig mit dem Eifelort zu tun hat. Unsere Redaktion hat sich umgehört – wie nehmen die Menschen den grausigen Vorfall wahr?

Am Freitag vergangener Woche hatte ein Passant in einem Waldstück bei Monreal eine Frauenleiche gefunden, der Kopf und Arme fehlten. Der schreckliche Fund hat auch den Bürgermeister der VG Vordereifel, Alfred Schomisch und die Ortsbürgermeisterin Conny Becke zutiefst betroffen gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen