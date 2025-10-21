Ehrenamt in der Vordereifel „Ohne Feuerwehren sterben die Orte“ Martin Ingenhoven 21.10.2025, 12:00 Uhr

i Wehrleiter Udo Mohr steht vor dem Stolz des Löschzugs Nachtsheim: Das heutige MZF 3 war früher einmal ein Fahrzeug der britischen Armee und konnte günstig erworben und umgebaut werden. Martin Ingenhoven

„Bei uns muss man sich blind aufeinander verlassen können. Im Ernstfall muss man dem anderen sein Leben anvertrauen.“ So beschreibt Udo Mohr, Wehrleiter der VG Vordereifel, den Zusammenhalt der Feuerwehr. Doch es gibt noch mehr, was sie auszeichnet.

Udo Mohr ist Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Vordereifel – und Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Er weiß, welche zentrale gesellschaftliche Rolle seine Organisation spielt und wie wichtig sie gerade in den kleinen Dörfern der Eifel ist.







