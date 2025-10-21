„Bei uns muss man sich blind aufeinander verlassen können. Im Ernstfall muss man dem anderen sein Leben anvertrauen.“ So beschreibt Udo Mohr, Wehrleiter der VG Vordereifel, den Zusammenhalt der Feuerwehr. Doch es gibt noch mehr, was sie auszeichnet.
Lesezeit 3 Minuten
Udo Mohr ist Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Vordereifel – und Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Er weiß, welche zentrale gesellschaftliche Rolle seine Organisation spielt und wie wichtig sie gerade in den kleinen Dörfern der Eifel ist.