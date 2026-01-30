Hinter der Bühne in Ettringen Ohne Burkhard Winninger wär der Fastnachtszug chaotisch Elvira Bell 30.01.2026, 06:30 Uhr

i Burkhard Winninger ist Fastnachtszugleiter in Ettringen. In diesem Jahr fährt er selbst auf einem Prunkwagen mit. Warum? Das und anderes erzählt er unserer Redaktion. Elvira Bell

Was wäre der Straßenkarneval ohne all die bunten Fastnachtszüge, die sich in Kürze landauf, landab durch die Orte und Städte schlängeln. Menschen wie Zugleiter Burkhard Winninger in Ettringen kümmern sich darum, dass diese reibungslos ablaufen.

Am Fastnachtssonntag wird in der größten Vordereifelgemeinde wieder fröhliches Karnevalsgetümmel herrschen. Viele buntkostümierte Menschen stehen dann am Straßenrand in Ettringen, wenn ein rund zweieinhalb Kilometer langer Zugweg von Musikkapellen, neun Prunkwagen und mehrere Hundert Teilnehmenden, die als Fußgruppen durch die Straßen ziehen, passiert wird: Der jährliche Fastnachtszug stellt für die Freunde der fünften Jahreszeit, die nach ...







