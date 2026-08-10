Feuerwehren im Einsatz Ochtendunger Firma steht in Flammen 10.08.2026, 17:50 Uhr

i In Ochtendung steht seit dem späten Montagnachmittag ein Firmenkomplex in Flammen. Bernd Weißbrod/dpa

In Ochtendung steht seit dem späten Montagnachmittag ein Firmenkomplex in Flammen. Derzeit sind viele Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Brandes am Kreuzungsbereich von Landesstraße 117 und Kreisstraße 63.

Ein Firmenkomplex steht seit dem späten Montagnachmittag voll in Flammen. Das meldet die Mayener Polizeiinspektion. Seit 17 Uhr seien starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Polizei Mayen im Einsatz. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreuzungsbereiches von Landesstraße 117 mit der Kreisstraße 63 (Miesenheim–Ochtendung).







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