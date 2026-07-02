„Kitsune – die Magie der Fuchswandler“ heißt der Roman von Autorin Lena Knodt, der am 14. August im renommierten Hamburger Oetinger-Verlag erscheint. Wird der Verlag zur literarischen Heimat der Ochtendungerin?

Die meisten Leseratten haben mit Sicherheit schon einmal ein Kinder- oder Jugendbuch des renommierten Hamburger Oetinger-Verlag in ihren Händen gehalten.

Reiht sich der von Lena Knodt am 14. August erscheinende Kinderdebüt Roman „Kitsune“ in die Erfolgsreihe der deutschen Ausgabe von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf und Paul Maars „Das Sams“, die wie weitere Bestseller im Oetinger-Verlag erschienen sind, ein?