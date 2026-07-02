Lena Knodt hat Glück
Ochtendunger Autorin veröffentlicht bei Oetinger Roman
Lena Knodt und ihr erstes noch nicht gedrucktes Kinderbuch. Bei dem Werk, dass sie in ihren Händen hält, handelt es sich um das
Lena Knodt und ihr erstes noch nicht gedrucktes Kinderbuch. Bei dem Werk, dass sie in ihren Händen hält, handelt es sich um das ausgedruckte Cover, welches sie um ein anderes Buch gelegt hat.
Elvira Bell

„Kitsune – die Magie der Fuchswandler“ heißt der Roman von Autorin Lena Knodt, der am 14. August im renommierten Hamburger Oetinger-Verlag erscheint. Wird der Verlag zur literarischen Heimat der Ochtendungerin?

Lesezeit 3 Minuten
Die meisten Leseratten haben mit Sicherheit schon einmal ein Kinder- oder Jugendbuch des renommierten Hamburger Oetinger-Verlag in ihren Händen gehalten. Reiht sich der von Lena Knodt am 14. August erscheinende Kinderdebüt Roman „Kitsune“ in die Erfolgsreihe der deutschen Ausgabe von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf und Paul Maars „Das Sams“, die wie weitere Bestseller im Oetinger-Verlag erschienen sind, ein?

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