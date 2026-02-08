600 Narren feiern im Maifeld Ochtendung hat Rhythmus im Blut Martin Ingenhoven 08.02.2026, 18:00 Uhr

i Samba am Bickendorfer Büdchen, und Prinz Kai gibt den Takt vor. Martin Ingenhoven

600 Narren genießen in der Maifeldgemeinde Ochtendung eine Kappensitzung mit viel Musik und Lokalkolorit.

Was wäre der Karneval in Ochtendung ohne Musik? Vermutlich nicht das, was er ist und ihn so besonders macht. Das wissen auch die Narren der Großen Ochtendunger Karnevalsgesellschaft (GOK), und so feuern die Jecken der Gemeinde auf dem Maifeld diese Session unter dem Motto: „En bont Melodie für Alt on Jung es oos Fassnesch hey en Ochtendung“ – zu Hochdeutsch: „Eine bunte Melodie für Alt und Jung ist unsere Fastnacht hier in Ochtendung“.







