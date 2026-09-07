30 Jahre Städtepartnerschaften Ochtendung feiert Frieden und Versöhnung Alexander Thieme-Garmann 07.09.2026, 09:31 Uhr

i Das ist ein besonderer Moment: Die Gemeindechefs tragen sich ins Goldene Buch (von links): Stefano Giaquinto, Hans-Georg Hammes, Stéphane Baudu. Alexander Thieme-Garmann

30 Jahre Städtefreundschaft: Ochtendung feiert gemeinsam mit Caiazzo und La Chaussée-Saint-Victor drei Jahrzehnte europäische Verständigung, Versöhnung und gelebten Austausch.

Mit einem großen Festakt beging die Gemeinde Ochtendung ihre 30-jährige Freundschaft mit dem italienischen Caiazzo und dem französischen La Chaussée-Saint-Victor. Alles begann 1996 mit der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden. Viele Redner aus allen drei europäischen Ortschaften kamen bei dem als Bürgerfest deklarierten Event zu Wort und nutzten dabei die Gelegenheit, auf die vergangenen drei Jahrzehnte der freundschaftlichen ...







Artikel teilen

Artikel teilen