Dringend gesucht werden neue Hausärzte in Ochtendung. Dort gibt es aktuell nur noch einen Allgemeinmediziner für 5700 Einwohner. Die Kassenärztliche Vereinigung schickt jetzt regelmäßig eine Mobile Arztpraxis vorbei.
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Ein Hausarzt für 5700 Einwohner: Das ist momentan die Situation in Ochtendung. Das MVZ Valea hat zum 30. April geschlossen. Derzeit ist Dr. Mohammad Massoud Osmani der einzige Allgemeinmediziner für Patienten in der Maifeldgemeinde. Ab Dienstag, 5. Mai, kommt deshalb die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz regelmäßig nach Ochtendung.