Ehrenamt in der Stadt Mendig Nur Idealisten übernehmen diesen Job 08.11.2025, 08:00 Uhr

i Frühmorgen bis gegen Mittag sitzt Achim Grün, um die Aufgaben für die Stadt zu koordinieren, sein Kalender ist voll. Thomas Brost

Wer in den Ruhestand geht, ist nicht selten ausgebrannt und freut sich auf viel freie Zeit. Anders bei Achim Grün: Der 62-Jährige ist zwar Rentner, hat aber alle Hände voll zu tun: Er ist Stadtchef von Mendig. Was erlebt er in diesem Ehrenamt?

Achim Grüns „Freizeitbeschäftigung“ nimmt ihn in Anspruch – oftmals sechs bis sieben Tage die Woche. Fast wie ein richtiger Beruf. Der Christdemokrat ist seit fast eineinhalb Jahren im Ehrenamt Stadtbürgermeister – und damit in der aufstrebenden 9000-Einwohenr-Stadt Mendig verantwortlich, dass alle Verwaltungsdinge laufen, vom Rückschnitt der Bäume bis zur Vorbereitung von Veranstaltungen.







