Nur Idealisten übernehmen diesen Job

Wer in den Ruhestand geht, ist nicht selten ausgebrannt und freut sich auf viel freie Zeit. Anders bei Achim Grün: Der 62-Jährige ist zwar Rentner, hat aber alle Hände voll zu tun: Er ist Stadtchef von Mendig. Was erlebt er in diesem Ehrenamt?
Achim Grüns „Freizeitbeschäftigung“ nimmt ihn in Anspruch – oftmals sechs bis sieben Tage die Woche. Fast wie ein richtiger Beruf. Der Christdemokrat ist seit fast eineinhalb Jahren im Ehrenamt Stadtbürgermeister – und damit in der aufstrebenden 9000-Einwohenr-Stadt Mendig verantwortlich, dass alle Verwaltungsdinge laufen, vom Rückschnitt der Bäume bis zur Vorbereitung von Veranstaltungen.