Vom Maifeld bis in die Pellenz Noch schnell online die Briefwahl beantragen 18.02.2025, 16:00 Uhr

i Tausende Wahlberechtigte in der Region haben bereits Briefwahl beantragt und ihren Stimmzettel an das zuständige Wahlbüro zurückgeschickt. Kurzentschlossene müssen sich mit ihrem Antrag beeilen. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Fristen für die Online-Beantragung der Briefwahl laufen demnächst ab. Unsere Redaktion hat in den Städten und Verbandsgemeinden der Region nachgefragt, wie viele bereits per Briefwahl gewählt haben und wie viel Zeit den Kurzentschlossenen bleibt.

Für die Briefwahl bleibt bei der Bundestagswahl diesmal nicht viel Zeit: Wegen des vorgezogenen Wahltermins liegen zwischen der Bereitstellung der Briefwahlunterlagen und dem Wahltag selbst keine zwei Wochen. Dennoch erfreut sich die Abstimmung per Brief in unserer Region nach wie vor großer Beliebtheit.

