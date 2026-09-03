Ein ehemaliger Modeladen in der Andernacher Kramgasse verwandelt sich in den kommenden Wochen in eine Kunstgalerie. Nina Kaiser eröffnet dort am First Friday ihre interaktive Ausstellung „Blickwinkel“. Das hat sie geplant.
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Rund einem Monat lang stand der Pop-up-Store des Andernacher Citymanagements „Probewerk“ in der Kramgasse leer. Jetzt zieht wieder Leben in die Räume ein. Nina Kaiser eröffnet dort am First Friday, 4. September, 18 Uhr, ihre interaktive Kunstausstellung „Blickwinkel“.