Andernacher Pop-up-Store Nina Kaiser will mit Kunst die Innenstadt beleben Martina Koch 03.09.2026, 14:00 Uhr

i Organisatorin Nina Kaiser lädt alle Interessierten dazu ein, Teil ihrer interaktiven Ausstellung „Blickwinkel“ zu werden, die am First Friday im Probewerk in der Andernacher Kramgasse eröffnet wird. Martina Koch

Ein ehemaliger Modeladen in der Andernacher Kramgasse verwandelt sich in den kommenden Wochen in eine Kunstgalerie. Nina Kaiser eröffnet dort am First Friday ihre interaktive Ausstellung „Blickwinkel“. Das hat sie geplant.

Rund einem Monat lang stand der Pop-up-Store des Andernacher Citymanagements „Probewerk“ in der Kramgasse leer. Jetzt zieht wieder Leben in die Räume ein. Nina Kaiser eröffnet dort am First Friday, 4. September, 18 Uhr, ihre interaktive Kunstausstellung „Blickwinkel“.







Artikel teilen

Artikel teilen