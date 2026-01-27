Vor den Weihnachtstagen rollten in der Andernacher Altstadt die Bagger an. Sie begannen mit dem Abriss der stadtbekannten Schrottimmobilie Nikoläuschen. Dann gab die Giebelwand des Nachbargebäudes nach.
Lesezeit 2 Minuten
Jahrelang ärgerten sich Passanten und Anwohner über den stetigen Verfall des Nikoläuschen genannten Gebäudes an der Ecke Rheinstraße/Mauerstraße in der Andernacher Altstadt. Jetzt klafft an dieser neuralgischen Stelle gegenüber des historischen Rheintors eine Lücke – und diese ist größer als zunächst geplant.