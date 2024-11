90 Jahre Karneval in Thür Niemand möchte den Narrenthron besteigen Elvira Bell 20.11.2024, 14:00 Uhr

i Rund 30 Interessierte waren in das Schützenhaus gekommen, um sich und ihre Gruppen für den Jubiläumsumzug anzumelden, der sich am Fastnachtssonntag, 2. März 2025, durch die Straßen von Thür schlängelt. Elvira Bell

Elf große Prunkwagen, etwa 30 Fußgruppen und schätzungsweise fünf Musikkapellen, werden im Jubiläumsjahr „90 Jahre Karnevals- und Theaterverein“ durch die Straßen von Thür ziehen. Den Narrenthron möchte in dieser Session allerdings niemand beerben.

Mancherorts wurden rund um den 11.11. die Tollitäten für die Session 2024/2025 offiziell vorgestellt – so beispielsweise im benachbarten Kottenheim und auch in Mayen. Anders sieht es aktuell in Thür aus: Fünf Jahre hat der Karnevals- und Theaterverein 1935 nach einem Nachfolger für Prinzessin Dorothee I.

