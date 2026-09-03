Aus Erinnerung wird ein Buch
Nie allein am Jakobsweg: Viele schütten ihr Herz aus
Angekommen - Ivone Busch hat es nach Santiago geschafft.
Angekommen - Ivone Busch hat es nach Santiago geschafft.
Elvira Bell

Manch einer kommt auf diesem besonderen Weg zu sich und zu Gott, manch anderer lässt andere an persönlichen Dingen teilhaben. Viel hat Ivonne Busch (48) aus Arft auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela erlebt. Das alles gießt sie in Buchform.

Lesezeit 3 Minuten
Im Juni 2021 schnürte Ivonne Busch ihre Wanderstiefel für ein entbehrungsreiches Abenteuer: Zu Fuß machte sich die 48-Jährige von der kleinen Vordereifel-Gemeinde nach dem Nürburgring auf den Weg in das 2500 Kilometer entfernte Santiago de Compostela.
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