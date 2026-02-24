Nicolas Cordes aus Hausten, SPD-Direktkandidat bei der Landtagswahl, ist im Wahlkreis 12 unterwegs, um für sich zu werben. Was treibt den jungen Mann aus der Vordereifel an? Für welche Politik steht er?
Nicolas Cordes gilt als eines der großen politischen Nachwuchstalente der SPD. 35 Jahre alt, Realschullehrer, Familienvater. Jetzt will er für seine Partei in den rheinland-pfälzischen Landtag, möglichst als Direktkandidat im Wahlkreis 12 (Mayen, Vordereifel, Rhein-Mosel, Maifeld).