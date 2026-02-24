SPD-Direktkandidat aus Hausten Nicolas Cordes: Vom Klassenzimmer in den Landtag Birgit Pielen 24.02.2026, 11:00 Uhr

i Mit seinem E-Auto ist Nicolas Cordes (SPD) im Wahlkreis 12 unterwegs. Fast 200 Termine hat er im Wahlkampf bis jetzt wahrgenommen und ist dabei mehr als 7000 Kilometer gefahren. Birgit Pielen

Nicolas Cordes aus Hausten, SPD-Direktkandidat bei der Landtagswahl, ist im Wahlkreis 12 unterwegs, um für sich zu werben. Was treibt den jungen Mann aus der Vordereifel an? Für welche Politik steht er?

Nicolas Cordes gilt als eines der großen politischen Nachwuchstalente der SPD. 35 Jahre alt, Realschullehrer, Familienvater. Jetzt will er für seine Partei in den rheinland-pfälzischen Landtag, möglichst als Direktkandidat im Wahlkreis 12 (Mayen, Vordereifel, Rhein-Mosel, Maifeld).







Artikel teilen

Artikel teilen