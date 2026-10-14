Auslandshalbjahr auf hoher See Nickenicherin (15) segelt über den Atlantik Martina Koch 14.10.2026, 14:00 Uhr

i Die 15-jährige Schülerin Emma Lanz aus Nickenich wird am Wochenende in See stechen und mit der Organisation Nautic Horizons auf dem Segelschiff „Regina Maris“ den Atlantik überqueren. Martina Koch

Emma Lanz bricht bald zum Abenteuer ihres Lebens auf. Die 15-Jährige aus Nickenich wird an Bord des Segelschiffs „Regina Maris“ den Atlantik überqueren und auf der Route von Europa in die Karibik, nach Südamerika und zurück 14 Länder besuchen.

So mancher Jugendlicher in der Pellenz hat in den vergangenen Tagen die Koffer gepackt, um in den Schulferien zu verreisen. Auch Emma Lanz aus Nickenich packt derzeit ihre Sachen. Auf die 15-Jährige wartet allerdings kein Herbsturlaub mit der Familie, sondern das Abenteuer ihres Lebens: Am Wochenende wird sie gemeinsam mit 27 weiteren Jugendlichen und 14 Crewmitgliedern auf dem Segelschiff „Regina Maris“ in Amsterdam in See stechen.







Artikel teilen

Artikel teilen