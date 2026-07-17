Ehrung für Helmut Schwarz Nickenicher mit renommiertem Wolf-Preis ausgezeichnet Martina Koch 17.07.2026, 14:00 Uhr

i Helmut Schwarz wurde 1943 in Nickenich geboren. Er zählt zu den weltweit führenden Forschern auf dem Gebiet der Molekularchemie. Jetzt wurde ihm in Israel der renommierte Wolf-Preis überreicht. Humboldt-Stiftung/David Ausserhofer

Neben dem Nobelpreis gilt der von der israelischen Wolf Foundation verliehene Wolf-Preis zu den weltweit wichtigsten Würdigungen im Bereich der Chemie. Jetzt darf sich der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz über die Auszeichnung freuen.

Es ist eine Ehre, die nur sehr wenigen Menschen zuteil wird: Der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz wurde für seine Forschungen auf dem Gebiet der Molekularchemie mit dem renommierten Wolf-Preis ausgezeichnet. Vor wenigen Wochen nahm der 82-Jährige diese besondere Würdigung aus den Händen des israelischen Staatsoberhaupts Jitzchak Herzog in Jerusalem entgegen.







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