Ehrung für Helmut Schwarz
Nickenicher mit renommiertem Wolf-Preis ausgezeichnet
Helmut Schwarz wurde 1943 in Nickenich geboren. Er zählt zu den weltweit führenden Forschern auf dem Gebiet der Molekularchemie.
Helmut Schwarz wurde 1943 in Nickenich geboren. Er zählt zu den weltweit führenden Forschern auf dem Gebiet der Molekularchemie. Jetzt wurde ihm in Israel der renommierte Wolf-Preis überreicht.
Humboldt-Stiftung/David Ausserhofer

Neben dem Nobelpreis gilt der von der israelischen Wolf Foundation verliehene Wolf-Preis zu den weltweit wichtigsten Würdigungen im Bereich der Chemie. Jetzt darf sich der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz über die Auszeichnung freuen.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Ehre, die nur sehr wenigen Menschen zuteil wird: Der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz wurde für seine Forschungen auf dem Gebiet der Molekularchemie mit dem renommierten Wolf-Preis ausgezeichnet. Vor wenigen Wochen nahm der 82-Jährige diese besondere Würdigung aus den Händen des israelischen Staatsoberhaupts Jitzchak Herzog in Jerusalem entgegen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren