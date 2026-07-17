Neben dem Nobelpreis gilt der von der israelischen Wolf Foundation verliehene Wolf-Preis zu den weltweit wichtigsten Würdigungen im Bereich der Chemie. Jetzt darf sich der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz über die Auszeichnung freuen.
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Es ist eine Ehre, die nur sehr wenigen Menschen zuteil wird: Der gebürtige Nickenicher Helmut Schwarz wurde für seine Forschungen auf dem Gebiet der Molekularchemie mit dem renommierten Wolf-Preis ausgezeichnet. Vor wenigen Wochen nahm der 82-Jährige diese besondere Würdigung aus den Händen des israelischen Staatsoberhaupts Jitzchak Herzog in Jerusalem entgegen.