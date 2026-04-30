Regina und Maria Müller vom Obst- und Blumenhof Nickenich unterstützen die Aktion „Blumen schenken – Hoffnung spenden“ zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher. Aufgrund familiärer Schicksalsschläge ist dies für sie eine Herzensangelegenheit.
Lesezeit 2 Minuten
Floristikbetriebe, Gärtnereien und Gartencenter engagieren sich mit Partnern wie dem Fachverband Deutscher Floristen und der Fleurop AG an der bundesweiten Kampagne „Blumen schenken – Hoffnung spenden“. Regina Müller, Inhaberin des Obst- und Blumenhofs Nickenich, beteiligt sich zum ersten Mal an der Aktion zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher.