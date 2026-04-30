Aktion für krebskranke Kinder
Nickenicher Blumenhof will Hoffnung säen
Mit jedem Blumenstrauß möchten Regina und Maria Müller gemeinsam mit ihren Kunden ein Zeichen für Mitgefühl, Solidarität und Hof
Mit jedem Blumenstrauß möchten Regina und Maria Müller gemeinsam mit ihren Kunden ein Zeichen für Mitgefühl, Solidarität und Hoffnung setzen.
Elvira Bell

Regina und Maria Müller vom Obst- und Blumenhof Nickenich unterstützen die Aktion „Blumen schenken – Hoffnung spenden“ zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher. Aufgrund familiärer Schicksalsschläge ist dies für sie eine Herzensangelegenheit.

Lesezeit 2 Minuten
Floristikbetriebe, Gärtnereien und Gartencenter engagieren sich mit Partnern wie dem Fachverband Deutscher Floristen und der Fleurop AG an der bundesweiten Kampagne „Blumen schenken – Hoffnung spenden“. Regina Müller, Inhaberin des Obst- und Blumenhofs Nickenich, beteiligt sich zum ersten Mal an der Aktion zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

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