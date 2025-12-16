Nickenich darf sich einiges vornehmen

Relativ gut steht die Gemeinde Nickenich für das Haushaltsjahr 2026 da. Dies ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich geworden. Im Gemeindevorstand gab es überdies einen Wechsel.
Relativ entspannt ist die Haushaltslage in der Gemeinde Nickenich für das kommende Haushaltsjahr. Zwar bemängelt man fraktionsübergreifend das Anwachsen von Aufgaben bei sinkenden Erträgen, kann aber geplante Großprojekte weiter durchziehen. Nadja Stein wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig zur neuen Ersten Beigeordneten gewählt.