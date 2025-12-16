Haushalt 2026 Nickenich darf sich einiges vornehmen Wolfgang Lucke 16.12.2025, 14:00 Uhr

i Nach dem Spatenstich im Herbst wird auch im kommenden Jahr die Pellenzhalle weiter umfangreich renoviert. Wolfgang Lucke

Relativ gut steht die Gemeinde Nickenich für das Haushaltsjahr 2026 da. Dies ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich geworden. Im Gemeindevorstand gab es überdies einen Wechsel.

Relativ entspannt ist die Haushaltslage in der Gemeinde Nickenich für das kommende Haushaltsjahr. Zwar bemängelt man fraktionsübergreifend das Anwachsen von Aufgaben bei sinkenden Erträgen, kann aber geplante Großprojekte weiter durchziehen. Nadja Stein wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig zur neuen Ersten Beigeordneten gewählt.







