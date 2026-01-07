Krankenhaus nennt Zahlen Neujahrsbabys in Mayen: Manche haben es echt eilig Doris Schneider 07.01.2026, 09:00 Uhr

i Fast in jedem Jahr gibt es in der Mayener Klinik ein Neujahrsbaby. picture alliance/dpa/Waltraud Grubitzsch. picture alliance/dpa

Leo ist am Neujahrstag um 14.42 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen geboren – und reiht sich damit ein in die Liste der Neujahrsbabys. Denn in vielen Jahren kommt hier an Neujahr ein Kind zur Welt, wie ein Blick in die Statistik zeigt.

Das Neujahrsbaby 2026 im Mayener Krankenhaus St. Elisabeth heißt Leo und ist um 14.42 Uhr geboren. Damit ist er – wenn man in die Unterlagen der Klinik schaut – ein recht spätes Neujahrsbaby. Denn in den vergangenen Jahren wurden einige viel früher am Tag geboren.







