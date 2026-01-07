Neujahrsbabys in Mayen: Manche haben es echt eilig

Leo ist am Neujahrstag um 14.42 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen geboren – und reiht sich damit ein in die Liste der Neujahrsbabys. Denn in vielen Jahren kommt hier an Neujahr ein Kind zur Welt, wie ein Blick in die Statistik zeigt.
Das Neujahrsbaby 2026 im Mayener Krankenhaus St. Elisabeth heißt Leo und ist um 14.42 Uhr geboren. Damit ist er – wenn man in die Unterlagen der Klinik schaut – ein recht spätes Neujahrsbaby. Denn in den vergangenen Jahren wurden einige viel früher am Tag geboren.