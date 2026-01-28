Tag der offenen Tür
Neugierig auf die Montessori-Schule in Polch?
Am Ende des Geisnacherwegs in Polch ist neue Montessori-Schule, die vorübergehend in modernen Containern untergebracht ist.
Martin Ingenhoven

An ihrem neuen Standort in Polch lädt die Montessori-Schule zu einem Tag der offenen Tür – mit gläsernen Klassenzimmern. 

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Umzug der Freien Montessori-Schule von Mendig nach Polch gibt es für Interessierte am Samstag, 31. Januar, einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 15 Uhr können sich Familien über das Konzept der Grundschule und Realschule plus informieren. Vertreter der Schule, des privaten Schulträgervereins, des Fördervereins, Eltern und Schüler werden vor Ort sein.

