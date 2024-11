Barmherzige Brüder wollen Perspektive nach dem Maßregelvollzug bieten Neues Projekt der Barmherzigen Brüder: Ehemalige Nettegut-Patienten sollen in Saffig wohnen 18.10.2024, 12:21 Uhr

i Der Direktor Teilhabedienste bei den Barmherzigen Brüdern Saffig, Manuel Quint (von links), Pressesprecher Pascal Nachtsheim und der Direktor Unternehmenskultur, Erik Hau, wollen transparent über die am Standort Saffig geplanten Projekte informieren. Martina Koch. Martina Koch

Saffig. Die Barmherzigen Brüder Saffig und die Menschen in der Ortsgemeinde pflegen traditionell ein sehr gutes Miteinander. Das soll künftig auch so bleiben, weswegen die Barmherzigen Brüder jetzt frühzeitig über ein Vorhaben informieren, welches zu Vorbehalten führen kann: Ehemalige Patienten aus dem Nettegut sollen in bestehenden Räumlichkeiten im Josef-Otten-Zentrum in Saffig eine neue Bleibe finden.

Die Klinik Nettegut für forensische Psychiatrie an der Rhein-Mosel-Fachklinik ist mit 390 Behandlungsplätzen eine der größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Dort werden Menschen behandelt, die aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben und per richterlichen Beschluss in den sogenannten Maßregelvollzug eingewiesen wurden.

