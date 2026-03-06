Werbegemeinschaft VG Mendig Neues Konzept birgt Potenzial für Mendig Thomas Brost 06.03.2026, 06:00 Uhr

i Aldi und Lidl wollen sich in Mendig vergrößern. Rico Rossival

Um den innerstädtischen Handel zu stärken, aber auch um Erweiterungsmöglichkeiten den Weg zu bahnen, hat der Stadt Mendig ein Einzelhandelskonzept beschlossen. Dazu äußert sich die Werbegemeinschaft VG Mendig.

Positiv hat die Werbegemeinschaft VG Mendig den Beschluss des Mendiger Stadtrates aufgenommen, mit dem ein Einzelhandelskonzept für die 9000-Einwohner-Stadt einstimmig verabschiedet worden ist. „Das Einzelhandelskonzept ist aus Sicht der Werbegemeinschaft ein wichtiges Zeichen sowohl für die Händler als auch für die Kunden unserer Stadt“, sagt Irina Schlags, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen