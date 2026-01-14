SPD-Neujahrsempfang in Mayen Neuer Wehrdienst bleibt umstritten Thomas Brost 14.01.2026, 13:01 Uhr

i Sie haben über den neu aufgelegten Wehrdienst kontrovers diskutiert: (von links) Jugendoffizie Florian Roth, Luis Büchner, Ahmad Waliullah, Belinay Dogan, Ina Rüber-Teke und Nicolas Cordes. Rico Rossival

Sollen junge Frauen beim Wehrdienst an der Waffe ihren gleichaltrigen Männern gleichgestellt werden? Das war einer der Diskussionspunkte beim Neujahrsempfang der Mayener SPD. Ein Jugendoffizier der Bundeswehr diskutierte unter anderem mit Schülern.

Auf lange Vorreden wird verzichtet, das Gespräch wird auf etwas Aktuelles, Heikles gelenkt: So laufen seit vier Jahren die unterhaltsamen Empfänge der Mayener SPD zum neuen Jahr ab. Die Thematik, die sich die Genossen diesmal für den allerdings nur mäßig besuchte Treffen ausgesucht haben, ist topaktuell: Es geht um den neuen Wehrdienst ab 2026 – und damit war die Debatte im Hausener Bürgerhaus eröffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen