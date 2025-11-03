Wasserschaden in Mayen Neuer Hallenboden kommt teuer zu stehen 03.11.2025, 12:30 Uhr

i Auch der TuS-Platz im Nettetal muss saniert werden. Rico Rossival

Der Sportboden in der Mayener Burghalle ist durch Wasser stark beschädigt worden. Der Jugend- und Sportausschuss muss sich jetzt mit der notwendigen Sanierung beschäftigen. Offen ist dabei die Frage: Wie kam das Wasser in die Halle?

Der Sportboden der Burghalle in Mayen ist durch mehrfachen Wassereintritt derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er ausgetauscht werden muss. Wo das Wasser in die Halle eingetreten ist, muss im Zuge der Arbeiten ermittelt werden. Für den Austausch und die Sanierung rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 410.







