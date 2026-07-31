Andernacher Traditionsbetrieb Neuer Eigentümer will Erbe des Rheinhotels bewahren Martina Koch 31.07.2026, 14:00 Uhr

i Alfred Müller (links) betreibt das Andernacher Rheinhotel in vierter Generation. Im vergangenen Jahr erwarb der Unternehmer Herbert Doll das Gebäude. Martina Koch

In den Andernacher Rheinanlagen endet bald eine Ära: Das Rheinhotel wird abgerissen und durch einen Hotelneubau ersetzt. Eigentümer Herbert Doll erzählt, worauf er bei den Planungen achtet.

Das Andernacher Rheinhotel steckt voller Geschichte und Geschichten. Seitdem Wilhelm Bittner 1875 den Betrieb übernommen hatte, befand es sich bis zum Verkauf im vergangenen Jahr im Familienbesitz seiner Nachkommen, die über die Jahrzehnte hinweg zahlreiche Fotos und Schriftstücke gesammelt haben, die die Historie des Hotels dokumentieren, das zu Zeiten des regen Rhein-Tourismus um 1900 als erstes Haus am Platze galt.







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