Die Lage bei der ärztlichen Versorgung in der Pellenz ist angespannt – besonders in Kruft, wo im Frühjahr eine von drei Hausarztpraxen geschlossen wurde. Bezüglich einer weiteren Praxis gibt es jetzt gute Nachrichten.

Um die hausärztliche Versorgung in der Pellenz ist es nicht zum Besten bestellt. Davon zeugt nicht zuletzt die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die seit Anfang April wechselweise in Kruft und Plaidt im Einsatz ist. Das Arztmobil soll vorerst drei Monate lang die Lücke schließen, die durch die Aufgabe der Praxis von Monika Plate-Tries in Kruft entstanden ist. Auch die beiden Krufter Hausärztinnen, Christine Kempkes und Helga Niermann, werden ihre Praxen aus altersbedingten Gründen auf Sicht nicht weiterführen.

Für alle, die fürchten, in Kruft bald ohne örtliche Hausarztpraxis auskommen zu müssen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Ein Arzt hat sich bereit erklärt, die Praxis von Christine Kempkes zum 1. Oktober zu übernehmen. Der Facharzt für Innere Medizin, Sargon Kifarkis, kam auf die Verbandsgemeindeverwaltung mit der Anfrage zu, ob diese die anstehende Praxisübernahme mit Fördergeldern unterstützen wird.

VG zahlt bis zu 20.000 Euro Zuschuss

Mit finanziellen Anreizen zur Förderung der ärztlichen Versorgung hat man in der Pellenz bereits gute Erfahrungen gemacht: 2021 unterstützte die VG die Übernahme der hausärztlichen Praxis von Annegret Maisant-Gehrke in Plaidt durch Taras Sopilniak mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 20.000 Euro. Der Zuschuss wurde unter der Bedingung gewährt, dass die Praxis mindestens zehn Jahre lang bestehen bleibt. Im Falle einer Schließung vor Ende dieser Frist müssten die Fördermittel anteilig zurückgezahlt werden.

Sargon Kifarkis hat sich laut Auskunft der VG-Verwaltung bereit erklärt, die Praxis von Christine Kempkes in ihrer bisherigen Form mit den derzeitigen Mitarbeitern zu übernehmen. Die Ausstattung will er übernehmen und plant außerdem die Anschaffung eines Ultraschallgerätes. In den bestehenden Räumlichkeiten will er in der Woche rund 34 Sprechstunden anbieten, heißt es.

Keine Auswirkungen auf MVZ-Pläne in Kruft

Die Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung ist bereits beantragt, darüber wird diese noch in diesem Monat entscheiden. Der VG-Rat machte nun in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die Förderung der Praxisübernahme frei. Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro als außerplanmäßige Ausgabe.

Er habe im Vorfeld auch mit dem St.-Nikolaus-Stiftshospital in Andernach Kontakt aufgenommen und gefragt, ob die Praxisübernahme sich auf die Pläne des Unternehmens, in Kruft ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu gründen, auswirken wird, berichtete VG-Bürgermeister Sebastian Busch. Dort habe man ihm versichert, dass die Nachfolgeregelung den MVZ-Plänen keinesfalls im Wege stehe. Man halte es für denkbar, dem neuen Arzt eine Anstellung am MVZ anzubieten, das sei aber keine Voraussetzung für die Umsetzung des eigenen Vorhabens.

Die Mobile Arztpraxis der KV Rheinland-Pfalz ist in der Pellenz noch bis zum 2. Juli im Einsatz: Montag und Dienstag vor der Hummerichhalle in Plaidt, Donnerstag und Freitag vor der ATV-Seniorenresidenz in Kruft. Terminvereinbarung unter Tel. 06131/326-1201