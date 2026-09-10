Zwei Premieren in Plaidt Neue Theatergruppe will Kulturleben der Region beleben Elvira Bell 10.09.2026, 14:00 Uhr

i Lisa Marie Kretzer, Samira Böttcher, Nina Kunze, Judith Hartmann, Fabienne Roß und Katharina Kerwer zogen bei der Kulturnacht mit einem Bollerwagen durch die Andernacher Innenstadt, um auf die Produktionen der „Kultur Bude Pellenz“ aufmerksam zu machen. Elvira Bell

Eine neue Theatergruppe mischt das kulturelle Leben in der Region auf: Die „Kultur Bude Pellenz“ bringt gleich zwei Produktionen auf die Bühne der Plaidter Hummerich-Halle. Regisseurin Nina Kunze erzählt, was es damit auf sich hat.

Ein etwas mystisch wirkendes Plakat, das Fragen aufwirft, ein grauer Bollerwagen und eine Gruppe bestens aufgelegter junger Frauen. Mehr braucht es bei der Kulturnacht in Andernach nicht, um die Blicke der Besucher auf sich zu ziehen. Während die Frauen im nächtlichen Trubel unbeirrt durch die belebten Straßen ziehen, lassen sie neugierige Passanten zurück.







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