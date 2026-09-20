Am 10. Oktober beginnt das größte Volksfest im Norden von Rheinland-Pfalz, der Lukasmarkt. Angesichts von Terrorattacken hat die Stadt Mayen nochmals ihr Schutzkonzept verfeinert. So wird es zwölf neue Schutzsysteme geben.
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Wenn das Wetter mitspielt, dürfen die Veranstalter des Lukasmarkts erneut mit bis zu 300.000 Marktbesuchern rechnen. Für das größte Volksfest von Rheinland-Pfalz, das vom Samstag, 10. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, zwischen Neutor, Genovevaburg, Obertor und Fußgängerzone steigt, stellt sich angesichts der Terrorangriffe von Berlin, Magdeburg und anderswo die Kardinalfrage: Wie sicher ist der Lukasmarkt?