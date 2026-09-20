Sicherheit beim Volksfest Neue Terrorabwehr bei Lukasmarkt in Mayen Thomas Brost 20.09.2026, 11:00 Uhr

i Der Bereich an der Genovevaburg wird wieder ein Hotspot beim Lukasmarkt sein. Rico Rossival

Am 10. Oktober beginnt das größte Volksfest im Norden von Rheinland-Pfalz, der Lukasmarkt. Angesichts von Terrorattacken hat die Stadt Mayen nochmals ihr Schutzkonzept verfeinert. So wird es zwölf neue Schutzsysteme geben.

Wenn das Wetter mitspielt, dürfen die Veranstalter des Lukasmarkts erneut mit bis zu 300.000 Marktbesuchern rechnen. Für das größte Volksfest von Rheinland-Pfalz, das vom Samstag, 10. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, zwischen Neutor, Genovevaburg, Obertor und Fußgängerzone steigt, stellt sich angesichts der Terrorangriffe von Berlin, Magdeburg und anderswo die Kardinalfrage: Wie sicher ist der Lukasmarkt?







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