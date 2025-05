Zwölf Jahre lang haben Stadt Mayen und ihre Gremien den richtigen Weg zum Bau einer Hochgarage gesucht und viel Geld in den Sand gesetzt. Seit März 2024 ist klar: Die VR Bank Rhein-Ahr-Eifel will das Projekt verwirklichen. Jetzt gibt es neue Pläne.

Die Gerüchteküche brodelt bei umstrittenen Projekten in Mayen rasch – und manchmal offenbart sich ein wahrer Kern darin. Wie verhält es sich mit dem jüngsten Gerücht, dass der Investor angesichts nach wie vor hoher Baukosten vor allem im Materialbereich kein Interesse habe, eine Hochgarage im Bereich Keutel/Entenpfuhl zu bauen? Unsere Zeitung hat bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel nachgefragt – sie hat vor 14 Monaten erste Pläne vorgelegt, was sie aus diesem Bereich, in dem kürzlich einige Häuser niedergelegt wurden, zu tun gedenkt. Die Bank hatte im vergangenen Jahr angekündigt, mindestens 21 Millionen Euro investieren zu wollen.

Wird die Bank in absehbarer Zeit mit dem Bau beginnen? Im Mayener Stadtrat legten Planer im März 2024 Pläne vor, denen zufolge die Volksbank eine Hochgarage mit Appartementhaus zu errichten gedenkt. Damit half sie gewissermaßen der Stadt aus der Patsche, die händeringend nach einem Käufer für diese unansehnliche, aber zentrumsnahe und damit attraktive Fläche gesucht hatte – eigentlich zwölf Jahre lang. Ein „Kernprojekt“ zur Entwicklung der nordöstlichen Innenstadt nennt Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) den Bau der Großgarage, gleich angrenzend zum Großprojekt „Umgestaltung des Wasserpförtchens“.

Jetzt konkretisiert der Investor seine Vorstellungen. „Die Planungen für das Projekt sind weit fortgeschritten und nahezu abgeschlossen“, stellt Clara Stoffel, die PR-Managerin des Geldinstitutes, fest. Und ergänzt: „Derzeit laufen noch die letzten behördlichen Abstimmungen, bevor wir in die Realisierungsphase einsteigen können.“

Gibt es aus Sicht der VR Bank noch Hindernisse, die dringend aus dem Weg geräumt werden müssen? Nein, antwortet die Bank. Aus ihrer Sicht seien die wesentlichen planerischen und konzeptionellen Voraussetzungen für den Start des Bauprojekts erfüllt. „Derzeit finden auf den betroffenen Grundstücken Abrissarbeiten statt. Diese Rückbauarbeiten sind eine notwendige Voraussetzung für den Baubeginn“, betont Bankmitarbeiterin Stoffel. Sobald die Stadt diese abgeschlossen habe, könne die Bank mit den vorbereitenden Maßnahmen und anschließend mit dem Bau starten. „Wir stehen hierzu in engem Austausch mit der Stadtverwaltung und sind bereit, unverzüglich loszulegen, sobald die Flächen baureif übergeben werden“, erklärt Stoffel für den Vorstand der Bank. Derzeit ruhen allerdings im Umfeld der künftigen Großbaustelle die Abrissarbeiten – der Grund ist die ungeklärte Statik eines Hauses neben einem Gebäude, das teilweise schon abgerissen ist.

Was hat sich gegenüber der Ursprungsplanung verändert? Ursprünglich hatte die Bank vor, zwei Gebäude auf der rund 4000 Quadratmeter großen Parkfläche zu errichten – das eine ein öffentlich zugängliches Parkhaus mit mehr als 360 Parkeinheiten, das andere ein Wohnhaus mit bis zu 47 Wohneinheiten, die klein und bezahlbar sein sollten. „Hiermit können wir den Bedarf an Wohnraum sowie an zentral gelegenen Parkmöglichkeiten in Mayen realisieren“, sagte VR-Vorstand Markus Müller im März 2024 gegenüber dem Stadtrat.

Die Grundidee des Projekts sei bis heute erhalten geblieben, heißt es heute. In Abstimmung mit der Stadt Mayen, so Clara Stoffel, „haben wir das Konzept jedoch im Sinne einer bedarfsgerechten Stadtentwicklung angepasst.“ Das heißt: Zusätzlich zum zunächst geplanten Wohnraum im Bereich Keutel würden nun noch weitere Wohnungen im Bereich Entenpfuhl – rechts neben der Hochgarage – entstehen. Die Bank geht jetzt über die noch im Frühjahr 2024 geplanten 2200 Quadratmetern an Wohnfläche hinaus, es soll also weitere neue Wohnungen in der City geben.

Attraktivere City: Bürger können sich einbringen

Wie soll die Mayener Innenstadt attraktiver werden? Mit dem Thema Gestaltungssatzung und der Erarbeitung eines Handbuchs soll nach dem Willen der Stadtverwaltung Schwung in die Debatte kommen. Die Stadt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Einzelhändler, Gastronomen, Immobilieneigentümer und Bauherren im Bereich des Innenstadtbereichs, zur Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag, 22. Mai, 18 Uhr, in die Räume der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel, St.-Veit-Straße 6, ein. Mit dem Projekt „Leitlinien für ein attraktives Mayen“ verfolge die Stadt „das Ziel, die historische Identität der mehr als 700 Jahre alten Stadt zu stärken und die vielfältigen gestalterischen Elemente der Innenstadt, darunter Stadtbefestigung, Brückenviertel, Genovevaburg und Altes Rathaus, in einem harmonischen Gesamtbild weiterzuentwickeln.“ In der Veranstaltung werde die Gelegenheit geboten, sich umfassend zu informieren, Fragen zu stellen und sich in den Gestaltungsprozess einzubringen. red