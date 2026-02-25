Seit gut zwei Jahren scheint die Zukunft des 275 Jahre alten Lindenbaums in Obermendig am seidenen Faden zu hängen. Die Frage ist, was die Grundstückseigentümerin vorhat. Zuletzt war sie im Gespräch mit den Grünen.
In den vergangenen Jahren ist hart um den uralten Lindenbaum gerungen worden, der auch das Zentrum von Obermendig optisch beherrscht. Jetzt haben die Mendiger Grünen das Thema aufgegriffen und einen Sachstand gegeben – auch weil sie die Eigentümer des Geländes, auf dem die etwa 275 Jahre alte Winterlinde steht, zum Gespräch an Ort und Stelle eingeladen haben.