275 Jahre alter Baum Neue Hoffnung für Mendiger Linde Thomas Brost 25.02.2026, 10:00 Uhr

i Der uralte Lindenbaum in Obermendig soll erhalten werden, wenn es nach den Grünen und den Fraktionen im Stadtrat geht. Thomas Brost

Seit gut zwei Jahren scheint die Zukunft des 275 Jahre alten Lindenbaums in Obermendig am seidenen Faden zu hängen. Die Frage ist, was die Grundstückseigentümerin vorhat. Zuletzt war sie im Gespräch mit den Grünen.

In den vergangenen Jahren ist hart um den uralten Lindenbaum gerungen worden, der auch das Zentrum von Obermendig optisch beherrscht. Jetzt haben die Mendiger Grünen das Thema aufgegriffen und einen Sachstand gegeben – auch weil sie die Eigentümer des Geländes, auf dem die etwa 275 Jahre alte Winterlinde steht, zum Gespräch an Ort und Stelle eingeladen haben.







