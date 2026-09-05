Praxis Mardanloo öffnet bald Neue Hausärztin startet in Ochtendung Birgit Pielen 05.09.2026, 10:00 Uhr

i Armita Mardanloo freut sich auf den Start ihrer Hausarztpraxis in Ochtendung. „Für mich ist es wie eine Rückkehr in die alte Heimat“, sagt sie. VGV Maifeld

Ab Oktober bekommt Ochtendung eine neue Hausärztin: Armita Mardanloo eröffnet ihre eigene Praxis in der Klöppelsgasse. Damit endet die Übergangslösung durch die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung.

Noch rollt die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz nach Ochtendung. Doch ab Oktober ist Schluss mit dem Provisorium für die Patienten: Dann nimmt eine neue Hausärztin ihre Arbeit auf. Armita Mardanloo wird die Praxisräume in der Klöppelsgasse 16 b beziehen, die seit April leer stehen.







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