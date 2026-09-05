Ab Oktober bekommt Ochtendung eine neue Hausärztin: Armita Mardanloo eröffnet ihre eigene Praxis in der Klöppelsgasse. Damit endet die Übergangslösung durch die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung.
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Noch rollt die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz nach Ochtendung. Doch ab Oktober ist Schluss mit dem Provisorium für die Patienten: Dann nimmt eine neue Hausärztin ihre Arbeit auf. Armita Mardanloo wird die Praxisräume in der Klöppelsgasse 16 b beziehen, die seit April leer stehen.