In der Andernacher Kramgasse Neue Citymanagerin eröffnet Pop-up-Store „Probewerk“ Martina Koch 05.06.2026, 14:00 Uhr

i Die neue Citymanagerin Neele Kremer und ihr Vorgänger, der heutige Wirtschaftsförderer der Stadt Andernach, Dustin Heip (links), stellen das Projekt "Probewerk" in der Andernacher Kramgasse vor. Robin Förster bietet in dem Pop-up-Store im Juni und Juli Karten- und Gesellschaftsspiele an. Martina Koch

Eine besondere Neueröffnung feiert die Andernacher Innenstadt zum First Friday im Juni: Nach den Einzelhändlern hat auch das Citymanagement einen Pop-up-Store eröffnet, in dem Ladenkonzepte getestet werden können. Das erwartet die Besucher.

In den vergangenen Wochen hat sich in der Einkaufsstadt Andernach einiges getan: Im Mai hat die neue Citymanagerin Neele Kremer die Arbeit aufgenommen. Nachdem ihr Vorgänger Dustin Heip im Herbst vergangenen Jahres bei Andernach.net die Wirtschaftsförderung übernommen hatte, war die Stelle zunächst mehrere Monate lang vakant.







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