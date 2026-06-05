Eine besondere Neueröffnung feiert die Andernacher Innenstadt zum First Friday im Juni: Nach den Einzelhändlern hat auch das Citymanagement einen Pop-up-Store eröffnet, in dem Ladenkonzepte getestet werden können. Das erwartet die Besucher.
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In den vergangenen Wochen hat sich in der Einkaufsstadt Andernach einiges getan: Im Mai hat die neue Citymanagerin Neele Kremer die Arbeit aufgenommen. Nachdem ihr Vorgänger Dustin Heip im Herbst vergangenen Jahres bei Andernach.net die Wirtschaftsförderung übernommen hatte, war die Stelle zunächst mehrere Monate lang vakant.