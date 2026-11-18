In Von-Bodelschwingh-Straße Neubau auf Spielplatz beschäftigt Andernacher Rat Martina Koch 18.11.2026, 14:00 Uhr

i In der kommenden Andernacher Stadtratssitzung werden zwei Anträge zu dem geplanten Neubau auf dem Gelände des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße beraten. Rico Rossival

In der Andernacher Von-Bodelschwingh-Straße soll ein Wohnungsbauprojekt umgesetzt werden. Allerdings befindet sich auf dem Gelände ein Spielplatz, den die Gegner des Vorhabens erhalten wollen. Der Rat muss nun entscheiden, wie es weitergeht.

Bereits in seiner Junisitzung beschäftigte sich der Andernacher Stadtrat angeregt von Redebeiträgen in der Einwohnerfragestunde mit dem geplanten Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße. Damals hatten Bürger ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Vorhaben auf dem Gelände eines rege genutzten und von Bäumen beschatteten Spielplatzes verwirklicht werden soll.







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