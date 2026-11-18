In der Andernacher Von-Bodelschwingh-Straße soll ein Wohnungsbauprojekt umgesetzt werden. Allerdings befindet sich auf dem Gelände ein Spielplatz, den die Gegner des Vorhabens erhalten wollen. Der Rat muss nun entscheiden, wie es weitergeht.
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Bereits in seiner Junisitzung beschäftigte sich der Andernacher Stadtrat angeregt von Redebeiträgen in der Einwohnerfragestunde mit dem geplanten Neubauprojekt in der Von-Bodelschwingh-Straße. Damals hatten Bürger ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Vorhaben auf dem Gelände eines rege genutzten und von Bäumen beschatteten Spielplatzes verwirklicht werden soll.