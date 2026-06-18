Andernacher Gremien beraten Netto-Markt in Miesenheim soll größer werden Martina Koch 18.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Netto-Markt in Miesenheim soll erweitert werden. Mit der geplanten Modernisierung soll sich die Fläche des Markts um ein Drittel vergrößern. Rico Rossival

Ein Projektträger plant die Modernisierung des Netto-Markts in Miesenheim. Da sich im Zuge des Umbaus die Fläche vergrößern soll, sind umfangreiche Planungsverfahren notwendig. Darin geht es auch um die Bedeutung des Nahversorgers für den Stadtteil.

Die Netto-Filiale im Andernacher Stadtteil Miesenheim soll modernisiert werden – eigentlich ein überschaubares Unterfangen sollte man meinen. Da der Markt mit der Modernisierung deutlich größer wird als bisher, muss allerdings erst ein aufwendiges Verfahren durchgeführt werden, bis auf dem Gelände an der K62 die Bagger rollen können: Sowohl der Bebauungsplan als auch der Flächennutzungsplan müssen geändert werden.







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