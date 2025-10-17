NetteArt macht Lust auf Farbe und Klang

Der Ochtendunger Kulturverein NetteArt stellt die kreative Breite von Künstlern aus Region vor – bei einer Ausstellung am Sonntag in der Kulturhalle.

Der Kulturverein NetteArt Ochtendung lädt – bei freiem Eintritt – zur dritten Auflage seiner beliebten Hobbykunstausstellung „Farbe & Klang“ am Sonntag, 19. Oktober, ab 10.30 Uhr in die Kulturhalle Ochtendung ein.

Unsere Redaktion hat sich mit den Vorstandsmitgliedern mit Hubert Schmitt, Wolfram Sauerbrei und Hans-Georg Hammes getroffen.