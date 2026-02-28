Tödlicher Unfall bei Mayen
Nebelbänke: Autofahrer rasen in ihr Unglück
Die Polizei wurde zu einem schweren Verkehrsunfall im Nebel bei Kürrenberg gerufen, bei dem ein Autofahrer zu Tode kam.
Am Dienstagabend ist ein Autofahrer (81) mit seinem Auto zwischen Kürrenberg und Hirten in der Vordereifel tödlich verunglückt - bei Nebel und regennasser Fahrbahn. Polizei und ein Fahrlehrer geben Tipps, wie man sich richtig verhält.

Großer Schock in der Vordereifel: Ein 81 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen dem Mayener Stadtteil Kürrenberg und Hirten ums Leben gekommen – er kam laut Polizei bei regennasser Fahrbahn und dichtem Nebel in einer Linkskurve mit seinem Subaru von der Strecke und überschlug sich.

