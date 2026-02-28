Am Dienstagabend ist ein Autofahrer (81) mit seinem Auto zwischen Kürrenberg und Hirten in der Vordereifel tödlich verunglückt - bei Nebel und regennasser Fahrbahn. Polizei und ein Fahrlehrer geben Tipps, wie man sich richtig verhält.
Lesezeit 3 Minuten
Großer Schock in der Vordereifel: Ein 81 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen dem Mayener Stadtteil Kürrenberg und Hirten ums Leben gekommen – er kam laut Polizei bei regennasser Fahrbahn und dichtem Nebel in einer Linkskurve mit seinem Subaru von der Strecke und überschlug sich.