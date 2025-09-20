Umweltpreis Vordereifel 2024: Naturschützer mit Herz und Kreativität
Umweltpreis Vordereifel 2024
Naturschützer mit Herz und Kreativität
Die rüstige Rentnertruppe „Wirken statt Welken“ und die Projektgruppe „Ich bin dabei – umweltfreundliches Werkeln“ erhalten den Umweltschutzpreis 2024 der Verbandsgemeinde Vordereifel.
Lesezeit 1 Minute
Wenn Fleiß, Herzblut und ein Händchen fürs Schöne zusammenkommen, dann darf’s am Ende auch mal eine Auszeichnung dafür geben. Genau diese haben sich die rührige Rentnertruppe „Wirken statt Welken“ und eine tatkräftige Gruppe Freiwilliger, die sich Projektgruppe „Ich bin dabei – umweltfreundliches Werkeln“ nennen, redlich verdient.