Umweltpreis Vordereifel 2024 Naturschützer mit Herz und Kreativität 20.09.2025, 08:00 Uhr

i Bürgermeister Alfred Schomisch (vordere Reihe, 2. von rechts) mit den Vertretern der Preisträger-Initiativen aus Nachtsheim, Maria-Theresia Gerharz (vordere Reihe, 3. von rechts) und H.-Josef Gerharz (vordere Reihe, rechts) sowie den weiteren Gästen bei der feierlichen Verleihung des Umweltschutzpreises 2024 der Verbandsgemeinde Vordereifel. Jutta Kruft

Die rüstige Rentnertruppe „Wirken statt Welken“ und die Projektgruppe „Ich bin dabei – umweltfreundliches Werkeln“ erhalten den Umweltschutzpreis 2024 der Verbandsgemeinde Vordereifel.

Wenn Fleiß, Herzblut und ein Händchen fürs Schöne zusammenkommen, dann darf’s am Ende auch mal eine Auszeichnung dafür geben. Genau diese haben sich die rührige Rentnertruppe „Wirken statt Welken“ und eine tatkräftige Gruppe Freiwilliger, die sich Projektgruppe „Ich bin dabei – umweltfreundliches Werkeln“ nennen, redlich verdient.







