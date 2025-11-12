Naturlehrpfade Kirchwalder Auen soll gerettet werden

Früher waren die Kirchwalder Auen ein abwechslungsreiches Biotop. Orchideen und Co. machten es zu einem ganz besonderen Ort. Heute jedoch ist davon jedoch nichts mehr zu sehen. Kann dieser Ort noch gerettet werden?
Lesezeit 3 Minuten
Die Erfolgsgeschichte des Naturlehrpfades „Natur erleben mit Herz und Verstand“ in den Kirchwalder Auen wird schon seit einigen Jahren nicht mehr fortgeschrieben. „Wo früher ein abwechslungsreiches Biotop war, dominieren heute monoton strukturierte Gebüsche“, so hatte es im Jahre 2021 der Biologe Jörg Hilgers, der für die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz tätig ist, formuliert.