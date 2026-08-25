Bei „Sagenhaft musikalisch“ im Hummeshof in Mendig heizt Daniel Kemish mit seiner Band so ein, dass die kalten Temperaturen vergessen sind. Der nomadenhafte Musiker war dort bereits vor zwei Jahren zu Gast und wurde sehnlich erwaretet.
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Unter dem Motto „Sagenhaft musikalisch“ veranstaltet die Vulkanregion Laacher See seit einigen Jahren erfolgreich eine Konzertreihe mit international bedeutenden Musikern. So auch dieser Tage. Rita Berresheim hatte den Hummeshof stilvoll im Western-Look hergerichtet, wo es im unteren Stadtteil der Vulkanstadt ein Wiedersehen mit Daniel Kemish und seiner Band gab.