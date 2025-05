Das Polcher Unternehmen Griesson – de Beukelaer (GdB) freut sich über die erneute Bestätigung der Produktqualität von Keksen und Snacks. Denn die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zeichnet das Familienunternehmen zum 37. Mal mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ aus. Das teilte GdB in einer Pressemitteilung mit.

Der Preis würdigt Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft, die ihre Produkte freiwillig durch Sachverständige der DLG testen lassen. Bei Griesson – de Beukelaer unterstreiche die Auszeichnung das konsequente Qualitätsstreben an den Produktionsstandorten in Polch, Kahla (Thüringen) und Wurzen (Sachsen), heißt es. Robin Hilicke, Leitung Qualitätsmanagement, sagt dazu: „Der hohe Qualitätsanspruch gehört zu unserem Selbstverständnis. In jedem Bereich überprüfen wir die Rohstoffe, Prozesse und Produkte und stellen mit unserem eigenen Kodex für Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit höchste Anforderungen an Zutaten und Herstellungsverfahren.“

Die Auszeichnung „Preis für langjährige Produktqualität“ wird nur vergeben, wenn Lebensmittel mindestens fünf Jahre regelmäßig und erfolgreich getestet wurden. Zu den Kriterien zählen sensorische Produktanalysen, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen und Laboranalysen, die für zahlreiche Produkte bewertet wurden. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er die erforderliche Anzahl an Prämierungen nicht, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

Griesson – de Beukelaer zählt zu den führenden Unternehmen im europäischen Süß- und Salzgebäckmarkt. Das Sortiment umfasst die Marken Griesson, De Beukelaer, Prinzen Rolle, Leicht&Cross und Cereola sowie eine Vielfalt an Handelsmarken.