Narren verwandeln Rieden in ein buntes Treiben

In Rieden feierte das närrische Treiben seinen Abschluss. Der Veilchendienstag war noch mal richtig bunt.

Das Karnevalsfieber hat die Verbandsgemeinde (VG) Mendig fest im Griff. Nach den Fastnachtsumzügen in Thür und Volkesfeld steht ganz Ridde Kopf. Nach einem deftigen Eintopfessen startet um 14.11 Uhr bei frühlingshaften Temperaturen und Sonne pur der Veilchendienstagumzug – mit Musik, Kamelle und allerbester Stimmung. Schon lange vor Zugbeginn säumen buntkostümierte Narren die Straßen. Warum das so ist? Ganz einfach: Der Riedener Veilchendiensttagszug genießt einen guten Ruf.

i Ein echter Hingucker war die Gruppe von Kerstin Unnützer. Das Motto lautete: Aperol-Spritz. Elvira Bell

Zudem ist es das einzige Fastnachtsspektakel unter freiem Himmel in unserer Region an diesem Tag. Um den Höhepunkt ihrer Faasenachtskampagne zu krönen, ziehen die Gastgeber alle Register, um den alle zwei Jahre stattfindenden Umzug auf die Beine zu stellen. Ob die Schaulustigen merken, wie viel Arbeit, Zeit und Kreativität die Akteure, die zum Teil auch in die Passionsspiele mit involviert sind, investieren?

i Erstmals waren die Ex-Tollitäten mit einem Prunkwagen mit von der Partie. Elvira Bell

Ins Zeug geworfen, haben sich beispielsweise die Exprinzen. Insgesamt neun ehemalige Tollitäten bereichern erstmals mit einem Prunkwagen das närrische Treiben. Einer von ihnen ist Manuel Doll. Als Vorsitzender, Sitzungspräsident und Zugorganisator laufen bei dem Ex-Prinzen alle Fäden zusammen.

i Die Tänzer des Rieden Herrenballett The Elastiscs machen eine gute Figur. Elvira Bell

Der erste Prunkwagen, der sich in Bewegung setzt, ist der des Männerballetts The Elastics. Die Herren der Schöpfung haben sich das Motto Mexiko auf die Fahne geschrieben. Mit einem Piraten-Narren-Schiff und einer angegliederten entsprechend kostümierten Fußgruppe reiht sich die Gruppe Frank Müller, ebenso wie die Alte Herren als Super Mario sowie die Funken und die Mitglieder KG Rieden in die närrische Wagenriege ein.

i Die Möhnen zeigte sich allerbester Laune. Mit dabei auf dem Foto haben sie ihren Chauffeur für ihr Wägelchen. Elvira Bell

Seine Aufwartung macht auch Jim Knopf auf einem Wagen von Moritz Schumacher. Farbenfroh, mit pinkfarbenen Kostümen, und einem kleinen Wagen beteiligen sich die 20 Möhnen unter dem Motto: „Make Love not War“. „Wir haben dieses Mal lange überlegt, für welches Kostüm wir uns entscheiden, weil wir schon so viele im Zug dargestellt haben“, so Obermöhn Michaela Luxem-Orth.