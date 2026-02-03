Kampf gegen Jugendkriminalität Nächtliche Kontrollen in Andernach zeigen Wirkung Martina Koch 03.02.2026, 14:00 Uhr

Vor einem Jahr hat sich die Andernacher Polizei dazu entschieden, sich schwerpunktmäßig dem Thema Jugendkriminalität zu widmen. „Präsenz und Prävention“ lautete das Motto. Jetzt zieht die Polizei Bilanz.

Ein Problem mit Jugendkriminalität hatte Andernach den objektiven Zahlen nach nicht, doch nicht jeder fühlte sich nach Anbruch der Dunkelheit auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt sicher. Deshalb entschied sich die Polizeiinspektion Andernach vor rund einem Jahr dafür, ein neues Konzept zur Bekämpfung von Jugendkriminalität umzusetzen, das bei einer Bürgerversammlung Anfang März der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.







