Feuerspeiende Berge, glühende Lavaströme, heißer Ascheregen – all das hat die Landschaft um den Laacher See geprägt. Eine Landschaft, die heute mit sanften Höhenzügen, atemberaubenden Tälern und natürlich dem größten See des Landes jedes Jahr Gäste aus nah und fern anlockt. Tourismusexperten und Politiker haben das Potenzial der Vulkanregion Laacher See schon vor langer Zeit erkannt und eine Reihe von Veranstaltungen rund um das prägende Thema Vulkanismus entwickelt. Höhepunkt wird auch in diesem Jahr wieder die Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“ sein. Deren Programm jetzt in Mendig vorgestellt wurde.

Die Veranstaltung wird zwischen Samstag,19., und Samstag, 26. Juli, bereits zum 18. Mal Besucher in die Region zwischen Brohltal, Pellenz und Mendig locken. Für das Auftaktkonzert haben die Veranstalter wie auch im vorigen Jahr den Schlossgarten des Schlosses Burgbrohl ausgesucht. „Wir freuen uns, dass wir für diesen Abend mit Kathy Kelly eine international bekannte Musikerin gewinnen konnten, die uns an diesem wunderbaren Ort verzaubern wird“, freute sich der Brohltaler Verbandsbürgermeister Johannes Bell. Der Schlossgarten biete ein wunderbares Ambiente – selbst in strömendem Regen. Bell erinnerte damit an den Auftakt des vergangenen Jahres, der von einem heftigen Wolkenbruch heimgesucht wurde. Die Musiker hatten daraufhin kurzerhand die Bühne verlassen und unter den aufgestellten Partyzelten weiter musiziert.

i In diesem Jahr bildete ein Mendiger Café den Rahmen für die Programmvorstellung der kommenden "Nacht der Vulkane". Martin Ingenhoven

Ebenfalls Teil des Programms am Eröffnungswochenende sind die Eifelfahrten mit dem aus Nickenich stammenden Comedian Kai Kramosta. Bereits eine Woche vor dem offiziellen Programmstart, und zwar ab 13. Juli, können Naturfreunde und Kunstbegeisterte auf der Mendiger Museumslay einer Gruppe von Steinmetzen bei der Arbeit zusehen, wie sie Kunstwerke aus heimischem Naturstein auf traditionelle Weise entstehen lassen. Mit dabei sein wird auch der Mendiger Bildhauer Werner Geilen. Die fertigen Kunstwerke sind dann beim Steinhauerfest am 20. Juli zu bewundern.

Ebenfalls an eine alte Tradition knüpft der „blaue Montag“ an. Der aus der Färberei stammende Begriff ist mittlerweile allgemein mit Müßiggang und einer Fahrt ins Blaue verbunden. Auch in diesem Jahr geht es am 21. Juli wieder an ein unbekanntes Ziel. Anschließend klingt der Tag bei rustikalem Essen und einigen Flaschen Bier gemütlich aus. In den letzten Jahren konnten zu dieser Fahrt regelmäßig 120 bis 130 Teilnehmer begrüßt werden.

i Zahlreiche Vertreter aus Politik, Medien und Wirtschaft warteten gespannt darauf, welches Programm sich die Veranstalter der Nacht der Vulkane 2025 ausgedacht haben. Martin Ingenhoven

Der 22. Juli steht ganz im Zeichen der Abtei am See. Der Maria-Laach-Tag wird wieder zahlreiche Besucher auf das Klostergelände locken. „Im vorigen Jahr waren unsere Führungen sehr gefragt. Daher haben wir die Zahl deutlich erhöht, um unser Kloster noch mehr Besuchern zeigen zu können“, kündigt Geschäftsführer Steffen Steckbauer an. Neben der beliebten Wein-Genusswanderung wird an diesem Tag auch eine Vielzahl von Mitmachaktionen für Jung und Alt angeboten.

Am 23. Juli feiert die Vulkanregion Laacher See den Kindertag. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben an diesem Tag freie Fahrt mit der Brohltalbahn. Neben einer Schatzsuche auf der Burg Olbrück lockt unter anderem ein Workshop im Römerbergwerk Meurin.

i Die Vertreter der beteiligten Partner der Sagenhaften Vulkanregion Laacher See stellten auch für die kommende "Nacht der Vulkane" vom 19. bis 26. Juli ein buntes Programm vor. Mit auf dem Bild (von links): Steffen Steckbauer (Geschäftsführer Maria Laach), Johannes Bell (Bürgermeister VG Brohltal), Joachim Plitzko (Beigeordneter der VG Mendig), Achim Grün (Bürgermeister Stadt Mendig), Sebastian Busch (Bürgermeister VG Pellenz), Detlev Leersch (Bürgermeister Nickenich). Martin Ingenhoven

Am 24. Juli laden Jörg Lempertz, Sebastian Busch und Johannes Bell alle Wanderfreunde zu einer spannenden Runde um den Laacher See ein, bevor am 25. und 26. Juli das große Abschlussfest steigt. Am Freitagabend steigt auf der Mendiger Museumsmeile ein Bürgerfest unter dem Motto „Summer Brass“. Anlass ist das 75-jährige Jubiläum zur Verleihung der Stadtrechte an Niedermendig. „Summer Rock“ steht dann am Samstag beim großen Abschlussfest in Mendig auf dem Programm. Hier werden unter anderem die Queen Kings alles geben, um die Zuhörer in die Welt von Freddie Mercury und seiner Band eintauchen zu lassen. Als krönender Abschluss darf das Feuerwerk mit Vulkanausbruch nicht fehlen.

Weitere Informationen unter www.nacht-der-Vulkane.de