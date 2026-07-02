Hilfe für Pflegebedürftige
Nachbarn sollen in Hausen Nachbarn pflegen
Zuwendung und Zeit sind oft die wertvollste Form der Pflege – das sollen auch Nachbarn und Freunde im Kreis MYK bewerkstelligen.
Zuwendung und Zeit sind oft die wertvollste Form der Pflege – das sollen auch Nachbarn und Freunde im Kreis MYK bewerkstelligen.
Peter Maszlen/stock.adobe.com. Peter Maszlen - stock.adobe.com

Nachbarn pflegen Nachbarn – das soll ein bahnbrechendes Konzept leisten, das derzeit im Landkreis Mayen-Koblenz vorbereitet wird. Und es soll die Angehörigen im Quartier entlasten. Thür ist Vorreiter, und auch Mayen will mitmachen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren bundesweit derart immens steigen, dass davon auszugehen ist, dass nicht jeder Pflegewillige einen Pfleger zur Seite gestellt bekommt. Aus dem abzeichnenden Notstand hat die Gemeinde Thür die Initiative ergriffen und eine Quartierspflege, maßgeblich getragen vom Landkreis MYK, beschlossen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren