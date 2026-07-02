Hilfe für Pflegebedürftige Nachbarn sollen in Hausen Nachbarn pflegen Thomas Brost 02.07.2026, 09:30 Uhr

i Zuwendung und Zeit sind oft die wertvollste Form der Pflege – das sollen auch Nachbarn und Freunde im Kreis MYK bewerkstelligen. Peter Maszlen/stock.adobe.com. Peter Maszlen - stock.adobe.com

Nachbarn pflegen Nachbarn – das soll ein bahnbrechendes Konzept leisten, das derzeit im Landkreis Mayen-Koblenz vorbereitet wird. Und es soll die Angehörigen im Quartier entlasten. Thür ist Vorreiter, und auch Mayen will mitmachen.

Der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren bundesweit derart immens steigen, dass davon auszugehen ist, dass nicht jeder Pflegewillige einen Pfleger zur Seite gestellt bekommt. Aus dem abzeichnenden Notstand hat die Gemeinde Thür die Initiative ergriffen und eine Quartierspflege, maßgeblich getragen vom Landkreis MYK, beschlossen.







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