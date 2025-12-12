Neuer Ansatz soll entlasten Nachbarn pflegen Nachbarn im Kreis MYK Thomas Brost 12.12.2025, 15:45 Uhr

i Zuwendung und Zeit sind oft die wertvollste Form der Pflege. Peter Maszlen/stock.adobe.com. Peter Maszlen - stock.adobe.com

Je mehr Babyboomer in Rente gehen, desto angespannter wird das System der Pflege. Zurzeit fehlen gut 100.000 Pflegekräfte. Der Landkreis MYK will mit einem Pilotprojekt für Entlastung sorgen. Nachbarn sollen Nachbarn pflegen, und zwar zuerst in Thür.

Aufgemacht hat sich die Gemeinde Thür, um einen Lösungsansatz zu finden, wenn ältere oder gebrechliche Menschen im Dorf eine akute Pflege benötigen. „Das Thema hat für uns großen Stellenwert, aus diesem Grund bin ich froh, dass uns Verbandsgemeinde und jetzt der Kreis unterstützen“, sagt Ortsbürgermeister Lukas Ellerich.







Artikel teilen

Artikel teilen