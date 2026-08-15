Ausbreitung durch Wetterlage Nach Waldbränden: Brandgeruch und Rauch in MYK möglich 15.08.2026, 17:14 Uhr

i Nach den Waldbränden in der Vordereifel und im Enderttal im Kreis Cochem-Zell sind Brandgeruch und Rauch auch in anderen Teilen des Kreises Mayen-Koblenz möglich. Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

Am Freitag gab es zwei große Waldbrände in Rheinland-Pfalz: einen in der Vordereifel und einen im Enderttal im Kreis Cochem-Zell. Brandgeruch und Rauch können sich deshalb in Teilen des Kreises Mayen-Koblenz ausbreiten.

Aktuell kann es in Teilen des Landkreises Mayen-Koblenz zu deutlichem Brandgeruch und wahrnehmbarer Rauchentwicklung kommen. Dies betrifft insbesondere Bereiche, die sich unweit aktueller Einsatzgebiete befinden. Darauf weisen die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz und die Einsatzleitung beim Waldbrand in Langscheid am Samstagnachmittag hin.







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