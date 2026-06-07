Nach den Rücktritten des Bürgermeisters und der beiden Beigeordneten steht die Pellenzgemeinde Kruft ohne Ortsspitze da. Die Kommunalaufsicht hat daher entschieden, wer bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters die Amtsgeschäfte führt.
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Mitte April hatte der Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill erklärt, sein Amt zum Monatsende niederzulegen, Ende Mai traten nun auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU), zurück, laut einer auf der Internetseite der Ortsgemeinde veröffentlichten Stellungnahme mit sofortiger Wirkung.