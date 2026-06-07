Gemeinde ohne Ortsspitze
Nach Rücktritten: So geht es in Kruft weiter
Die Pellenzgemeinde Kruft hat nach den Rücktritten des Bürgermeisters und der beiden Beigeordneten keine Ortsspitze mehr. Desweg
Die Pellenzgemeinde Kruft hat nach den Rücktritten des Bürgermeisters und der beiden Beigeordneten keine Ortsspitze mehr. Deswegen hat die Kommunalaufsicht einen Beauftragten ernannt, der die Amtsgeschäfte übernimmt, bis ein neuer Bürgermeister gewählt ist.
Wolfgang Lucke

Nach den Rücktritten des Bürgermeisters und der beiden Beigeordneten steht die Pellenzgemeinde Kruft ohne Ortsspitze da. Die Kommunalaufsicht hat daher entschieden, wer bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters die Amtsgeschäfte führt.

Lesezeit 2 Minuten
Mitte April hatte der Krufter Ortsbürgermeister Walter Kill erklärt, sein Amt zum Monatsende niederzulegen, Ende Mai traten nun auch die beiden Beigeordneten, Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU), zurück, laut einer auf der Internetseite der Ortsgemeinde veröffentlichten Stellungnahme mit sofortiger Wirkung.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren