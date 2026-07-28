Polizei fahndet weiter Nach Raubüberfall in Andernach: Täter weiter flüchtig Jan Lindner 28.07.2026, 15:00 Uhr

i Nach dem Überfall auf eine Andernacher Tankstelle suchte die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter (Symbolbild). Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Andernach teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion neue Infos mit: Demnach ist der Täter weiter auf der Flucht. Und der Polizei hat eine Ahnung, wie er aussieht.

Es ist gegen 22 Uhr am Sonntagabend, als ein Mann eine Tankstelle in Andernach überfällt. Er bedroht einen Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe, kann etwas erbeuten und flüchten. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen nun weitere Infos mit.







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