Es war ein Desaster, als am 21. Februar Tausende Liter Heizöl in die „Thürer Wiesen“ bei Mendig geflossen sind. Auch die Bundesstraße muss deswegen saniert werden. Jetzt ist klar: Das wird dauern.

Nach dem Ölunfall im Naturschutzgebiet „Thürer Wiesen“ bei Mendig bleibt die Bundesstraße 262 weiterhin voll gesperrt – und zwar bis 16. Mai. Das teilt der für die Sanierung der Straße zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Arbeiten zur Beseitigung der Verunreinigungen dauern demnach an. Auch die Auffahrt von der B256 in Richtung A61 ist von dieser Sperrung betroffen. Der Verkehr wird über die B256 zur A61 umgeleitet.

Laut LBM dauern die Arbeiten unter anderem deshalb länger, weil die Analyse von Proben weitere Kontaminationen ergeben hat, die nun beseitigt werden müssen. Zudem behinderten in den vergangenen Tagen starke Regenfälle den Baufortschritt.

Nach Angaben des LBM muss die Bundesstraße zwischen Thür und Mendig auf einer Länge von 140 Metern komplett zurückgebaut und erneuert werden. Auch die Kanalrohre im Seitengraben der Straße müssen demnach neu gemacht werden.

Bei dem Lkw-Unfall waren am 21. Februar Tausende Liter Heizöl in ein großes Regenrückhaltebecken und in das Naturschutzgebiet gelaufen. Das Naturschutzgebiet gilt als wichtiges Feuchtbiotop im Kreis Mayen-Koblenz.